‘Maggie Simpson e il ritorno nella Galassia lontana lontana’ | il nuovo corto per lo Star Wars Day

(Di giovedì 4 maggio 2023) In occasione delloDay – che si celebrerà il 4 maggio – Disney+ ha annunciato Maggiee il, unmetraggio de I. Nelin uscita, Homer perde le tracce di Maggie che sale sulla carrozzina volante di Grogu per un’avventura nell’iperspazio attraverso la. Affrontando uno squadrone di caccia TIE imperiali, Maggie porta la battaglia a Springfield in questo epicometraggio che celebra tutto ciò che è. La nuova key art offre ai fan un primo sguardo alle avventure di Maggie in una...

Disney+ ha svelato la data di uscita ufficiale die il ritorno nella Galassia lontana lontana : il nuovo cortometraggio de Idebutterà il 4 maggio in occasione dello Star Wars Day. Nel corto in uscita, Homer perde le tracce di ...Disney+ ha annunciato un nuovo cortometraggio de Iintitolatoe il ritorno nella Galassia lontana lontana , che guarda caso debutterà domani 4 maggio in occasione dello Star Wars Day . Ma non sarà l'unico contenuto in arrivo per la grande festa ...Arriva su Disney+ il nuovo cortometraggio de I, intitolatoe il ritorno nella galassia lontana lontana . In questo nuovo episodio,si ritrova coinvolta in un'avventura spaziale che la porterà a esplorare nuovi mondi e a incontrare nuovi ...