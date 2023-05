(Di giovedì 4 maggio 2023) Le sorprese anon finiscono più: da lucky loser (aveva perso nelle quali da Aslan Karatsev), il tedesco Jan - Lennardraggiunge le semifinali superando per 76 57 63 il greco Stefanos ...

Madrid: la grande sorpresa è Struff. Eliminato Tsitsipas SuperTennis

Le sorprese a Madrid non finiscono più: da lucky loser (aveva perso nelle quali da Aslan Karatsev), il tedesco Jan-Lennard Struff raggiunge ...Il Masters 1000 di Madrid continua a regalare sorprese. Jan-Lennard Struff prosegue il suo incredibile cammino e supera nell'ultimo quarto di finale Stefanos Tsitsipas in tre set con il punteggio di 7 ...