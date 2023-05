Madonna di Trevignano | lo scoop di Chi l' ha visto? sulle lacrime di sangue | cosa hanno rivelato in diretta

(Di giovedì 4 maggio 2023) Il comune di, sul lago di Bracciano, è al centro dell'attenzione per via di una serie di presunte apparizioni dellae per la segnalazione didisulla statuetta di ...

Poi se ne va 'scortata' dai bodyguard La veggente dida Vespa: 'Il sangue dellanon è di maiale, lo hanno analizzato i Ris'di, lo scoop a Chi l'ha visto Nell'...... è tornata a(Roma) la sedicente veggente Gisella Cardia. Come ogni tre del mese, ma stavolta nel mese mariano, ha accolto i suoi fedeli per divulgare il presunto messaggio della. ......veggente diieri al termine del consueto raduno che si tiene ogni 3 del mese nel corso del quale i seguaci si riuniscono in preghiera e lei avrebbe delle apparizioni da parte della

Madonna di Trevignano, Gisella Cardia: «Non sono un mostro, noi ricattati». I seguaci su la veggente: «Ci ilmessaggero.it

Docente di teologia dogmatica, autrice di decine di volumi sulla mariologia, Del Gaudio prova a fare luce su un terreno scivoloso, delicato e spesso al centro di polemiche (e di vistose bufale. Perchè ...Il comune di Trevignano, sul lago di Bracciano, è al centro dell'attenzione per via di una serie di presunte apparizioni della Madonna e per la segnalazione di lacrime di sangue ...