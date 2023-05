MADE Film Festival | Pirelli è sponsor Confindustria madrina di un premio per valorizzare il ruolo dei lavoratori

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 4 maggio 2023) Bergamo. Dai Fratelli Lumière ai registi contemporanei, il racconto del lavoro e dei suoi luoghi continua ad entusiasmare. Se la passione per il cinema d’impresa attraversa immutata la storia, ciò che invece cambia, continuamente, è lei, la protagonista del: la fabbrica. Ecco perché un grande gruppo industriale comeha sposato, il nuovodedicato al cinema d’impresa nato da un’idea di Camera di Commercio di Bergamo e prodotto da Lab 80. Ad annunciarlo è Antonio Calabrò, vicepresidenteper la Cultura e direttore di Fondazione, intervenuto in videomessaggio in conferenza stampa allo Schermo Bianco di Daste, la sala cinematografica di Lab 80, quartier generale del nuovo ...