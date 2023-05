Mac Allister al 99' fa volare De Zerbi verso l' Europa | United ko

(Di giovedì 4 maggio 2023) All'ultimo respiro. Il Brighton stende il Manchester1 - 0 con un rigore di Alexis Macal 99' e sale al 6° posto, con un punto in più di Tottenham e Aston Villa che però hanno giocato ...

Brighton (4 - 2 - 3 - 1): Steele (Portiere), Caicedo M., Webster A., Dunk L., Estupinan P., Gilmour B., Mac Allister A., Enciso J., Buonanotte F., Mitoma K., Welbeck D.. A disposizione: Ayari Y., Colwill L., March S., Moran A.
Manchester United (4 - 2 - 3 - 1): De Gea; Wan - Bissaka, Lindelof, Shaw, Dalot; Casemiro, Fred; Antony, Fernandes, Rashford; Martial.

Con questo successo il Brighton sale al sesto posto della classifica di Premier League a quota 55, a -4 dal Liverpool quinto e con due gare in meno. Brighton Hove Albion - Manchester United 1-0 highlights e gol: le azioni principali del recupero del ventottesima giornata di Premier League 2022/23.