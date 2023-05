Ma copriti | la foto di Alessia Marcuzzi che scatena gli insulti | Guarda

(Di giovedì 4 maggio 2023) Unagaleotta, anche se ci sarebbe più da commentare “unamaledetta”. Già, perché l'ultimo scatto su Instagram diin shorts, che esalta le sue belle gambe avvolte dalle calze, ha fatto molto discutere e irritare alcuni followers. Un outfit total black con un camicione e dei pantaloncini che lasciano scoperte le gambe, coperte soltanto da collant. L'ormai 50enne appare in splendida forma e, infatti, molti follower le fanno i complimenti per il fisico mozzafiato, ma c'è sempre anche chi ha voglia di offendere. “Maquelle gambe storte”, scrive un utente con il più classico dei bodyshaming. “Ma”, “Ma così vai in giro?”, “Che coraggio”, alcuni dei commenti più odiosi nei confronti della showgirl. Per fortuna, tra i followers ci sono anche persone ...

Cosa era successo a Giulia De Lellis nel 2017 Alessia Marcuzzi, lain shorts attira l'orda di haters: 'quelle gambe storte' Il successo Il successo arrivò con 'Nel sole'. 'Le ragazze ...... ex dama contro Gianni Sperti: 'Attacca per creare la discussione' Sotto il post 'Ma', 'Ma ... Eppure Alessia Marcuzzi è molto attiva sui social in cui, ogni giorno, pubblica video,o storie ...Mi potresti inviare una tuaI miei amici non credono che io conosca la Befana. A proposito. ...e non farmi stare in pensiero!. Alcuni consigli per oggi: 1)bene, farà freddo 2) ...

Alessia Marcuzzi, la foto in shorts attira l'orda di haters: «Copriti quelle gambe storte» leggo.it

Alessia Marcuzzi a 51 anni è considerata tra i sex symbol e le donne più belle della televisione italiana. Non solo è amata per la sua incredibile bellezza, ma anche per il suo carisma e la sua incred ...Non si risparmiano gli haters nel criticare Alessia Marcuzzi. «Ma copriti quelle gambe storte» scrive un utente sotto l'ultimo post della showgirl che si mostra in un ...