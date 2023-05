Luvly 0 | la micro car elettrica che si monta

Prezzo e autonomia Uno dei punti di forza della0 è che ha una batteria da 6,4 kWh . È diviso in due moduli rimovibili, ciascuno del peso di 15 chili, quindi è possibile ricaricarlo a casa. ...L'idea della società è quella di far produrre le singole parti della vettura in una fabbrica centrale e farle poi assemblare infabbriche locali create dai licenziatari di, con un ...Proprio come Ikea , invece di produrre la sua auto in Svezia,vuole spedire i singoli pezzi nei vari paesi dove saranno poi assemblati direttamente sul posto infabbriche e consegnati ai ...

Quando la filosofia IKEA incontra il mondo dell'automotive, nasce la ...

Una start-up svedese ha pensato ad un veicolo cittadino che possa ridurre i costi e mantenere elevati standard di sostenibilità e di sicurezza ...Like a lot of startups, the claims are impressive, and the O looks charming in an austere way. But aside from the vehicle itself, it's the manufacturing strategy that demands attention. Luvly wants to ...