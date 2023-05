L' Ue è in economia di guerra | soldi del Pnrr per mandare armi a Kiev

Leggi su iltempo

(Di giovedì 4 maggio 2023) L'Unione europea è ufficialmente indi. L'ultimo provvedimento presentato dalla Commissione ha l'obiettivo di accelerare la produzione di, munizioni in particolare, per fornire l'Ucraina ma anche per rimpinguare gli arsenali dei Ventisette che vanno svuotandosi a un ritmo vertiginoso. La proposta di legge è stata battezzata con l'acronimo Asap per indicare «Act in Support of Ammunition Production» ma anche per l'uso comune del termine che significa «il prima possibile». Perché il tempo è un fattore fondamentale: l'obiettivo della legge è arrivare a una capacità produttiva di un milione di munizioni l'anno, nel giro di un anno. E per farlo la Commissione europea mette sul tavolo 500 milioni di euro (260 dal Fondo europeo per la Difesa e 240 dal futuro strumento per gli appalti comuni, Edirpa, che dev'essere ancora ...