L’Udinese lancia un appello ai tifosi | “Rispettiamo i nostri avversari”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 4 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“La Dacia Arena è nata per ospitare grandi partite e godere dello spettacolo del calcio con passione e amore per i propri colori, supportando la propria squadra e rispettando gli. Chi ama il calcio, vive di questi valori”. E’ l’to sui social dalCalcio in vista della gara scudetto di questa sera con il Napoli. Un invito al fair-play rivolto principalmente alla tifoseria bianconera, ma che viene esteso anche alle migliaia di persone che confluiranno allo stadio per assistere al match per sostenere la squadra di Spalletti. L'articolo proviene da Anteprima24.it.