Luciano Spalletti | lo scudetto con il Napoli è il riscatto dell’eterno secondo Ma dall’Udinese all’Inter ha seminato più di quanto raccolto

(Di giovedì 4 maggio 2023) Niente è difficile come strapparsi via le etichette che ti sono state cucite addosso per una vita intera. Perché a forza di sentirsi ripetere sempre le stesse cose, si corre il rischio di convincersi che siano vere. Ne sa qualcosa, l’uomo partito da Certaldo che per quasi vent’anni ha dovuto fare i conti con un nomignolo sgradevole. Quello di eternoo, ribaltando il concetto, di primo degli sconfitti. Le sue squadre riempivano gli occhi ma non le bacheche. Un peccato imperdonabile in un calcio dove il concetto di vittoria è stato sovrascritto da quello di accumulo di trofei. Wile E. Coyote all’inseguimento perenne del suo Beep Beep,sembrava condannato a farsi sempre scivolare lodalle mani. Ancora e ancora e ancora. Fino a quando quella capacità di portare ...

Lo ha fatto al termine di una stagione giocata ai limiti della perfezione , mettendo in mostra un calcio bello, pulito e sempre propositivo secondo i dettami di. Per il tecnico di ...Perché proprio questo stava facendo la squadra di: viaggiare a velocità smodata, sia sui campi da gioco che in classifica. Dopo un inizio buono ma non ancora impressionante (due ...VOTO 10Dopo la faccia stranita quando il presidente De Laurentiis in estate dichiarò che si aspettava lo scudetto, ha avuto l'abilità di costruire un gruppo vincente. Il suo Napoli ...

Febbraio 2023, Spalletti si avvicina ad alcuni bambini arrivati a Castelvolturno per seguire l’allenamento mattutino. "Grande mister" gli dicono, lui risponde: "Così non va bene. E la scuola C’è ...Il Napoli è campione d’Italia per la terza volta nella sua storia. La squadra campana, a cui bastava un punto per suggellare il trionfo, ha pareggiato sul campo dell’Udinese: nessuno può raggiungere i ...