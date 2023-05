Luciano Spalletti | l' allenatore più anziano a vincere lo scudetto

Perché, con il presidente Aurelio De Laurentiis e l'allenatore, Napoli desidera iniziare un ciclo di risultati imprevedibili solo fino a pochi mesi fa. Questo infatti è il sale del ...NAPOLI - Tutti protagonisti. Con un poker di protagonisti in campo, Kim, Lobotka, Kvaratskhelia e Osimhen. Il leader è. MERET 7,5 Una storia che riconcilia con il calcio. In estate sembrava sul punto di dover andare via. Era tutto fatto per il prestito allo Spezia, poi il copione cambia all'...... oltre a Udinese - Napoli, scendono in campo anche Empoli e BolognaNel giorno che potrebbe segnare la vittoria matematica del terzo Scudetto della storia del Napoli di, impegnato in ...

Milan, battuto Spalletti: scelto il sostituto di Pioli CalcioMercato.it

Febbraio 2023, Spalletti si avvicina ad alcuni bambini arrivati a Castelvolturno per seguire l’allenamento mattutino. "Grande mister" gli dicono, lui risponde: "Così non va bene. E la scuola C’è ...Il Napoli è campione d’Italia per la terza volta nella sua storia. La squadra campana, a cui bastava un punto per suggellare il trionfo, ha pareggiato sul campo dell’Udinese: nessuno può raggiungere i ...