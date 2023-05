Luciana Littizzetto si scaglia contro di lei…”La regina dei selfie”

(Di giovedì 4 maggio 2023), poteva lasciarsela sfuggire? Vi sono dei personaggi che un po’ se li tirano…gli attacchi e altri che non possono far altro che…attaccare. Da questa stagione è diventata maggiorenne. Sono passati infatti 18 anni dal suo ingresso ufficiale nel cast di Che Tempo Che Fa.(Foto ANSA – grantennistoscana.it), 18 anni di Che Tempo Che Fa ed un “suo” spazio che è divenuto sempre più atteso, e sempre più importante, all’interno del programma. A lei spetta il compito più difficile, ovvero strappare un sorriso in un periodo che offre davvero pochi spunti per sorridere. Eppure ci riesce, quasi sempre, nonostante tutto. Settimana dopo settimana Lucianina si scontra quotidianamente con una realtà che, oltre alle immancabili “brutture”, le ...

La 29enne, ex concorrente del 'Grande Fratello Vip' , è stata presa in giro da Fiorello eper aver detto di essere rimasta " sconvolta " per la sveglia così presto (spiegando però ...Micol Incorvaia ha replicato alla recente ironia fatta sul suo conto da Rosario Fiorello e da. Nei giorni scorsi Micol Incorvaia si è sfogata via social perché un corriere giunto a casa sua alle 9.30 avrebbe finito per svegliarla . L'episodio è presto rimbalzato sui social ...Delle stories palesemente ironiche di Micol Incorvaia sono diventate un vero caso trattato su quotidiani e programmi televisivi (con tanto di battute di Fiorello e). La 29enne con le battute sul corriere di Amazon che l'ha svegliata è da giorni al centro di satira e anche di feroci critiche e polemiche. Per questo motivo l'ex gieffina ha ...

L’influencer, ex concorrente del Grande Fratello Vip, replica ai due comici riguardo le accuse ricevute dopo aver pubblicato un post in cui si ...Dopo la satira di Fiorello e Littizzetto, Micol Incorvaia ha deciso di intervenire: 'Ho riso per quanto certe uscite non fossero di buon gusto' ...