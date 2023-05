L’operazione Eureka è “la più grande mai realizzata contro la ‘ndrangheta in Europa”

(Di giovedì 4 maggio 2023) Oltre venti perquisizioni sono state effettuate questa mattina in Belgio nell’ambito deleuropea ‘la, condotta su larga scala in diversi Paesi. Lo rende noto la procura federale belga, evidenziando che il blitz ha preso di mira “oltre un centinaio di sospetti membri della mafia calabrese”. Il fascicolo, viene riferito, è stato aperto dalla procura federale del Belgio, in collaborazione con la procura del Limburgo, la polizia giudiziaria federale belga, Eurojust, Europol e vari Paesi, in particolare l’Italia. “Si tratta senza dubbio della piùoperazione maila mafia calabrese in”, ha spiegato il portavoce della Procura federale, Eric Van Duyse. Secondo l’Europol, oltre 2.770 agenti ...

La 'ndrangheta guadagnava con i ristoranti. In tutto il mondo. E negli esercizi faceva confluire anche i proventi dello spaccio di droga. Per ripulire i soldi.che ieri ha portato in galera un centinaio di affiliati all'associazione mafiosa ha anche certificato la transnazionalità delle cosche. Che avevano interessi in otto paesi europei, ..., ha colpito in particolare le cosche Nirta - Strangio di San Luca e Morabito di Africo, le cui misure sono state emesse dal gip del Tribunale di Reggio Calabria su richiesta della ...Così i portavoce della procura federale belga hanno definitoeuropea '' contro la 'ndrangheta, condotta dai carabinieri del Ros e del Comando provinciale di Reggio Calabria con il ...