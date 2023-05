Londra pronta all' incoronazione di Re Carlo III Ma è più un' attrazione turistica che un evento storico

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 4 maggio 2023) “Interessa più a voi stranieri che a noi britannici”. A Buckingham Palace si fanno le prove per l’. Qualcuno si accampa per assicurarsi un posto in prima fila. Ma, specie tra i giovani, ancor prima del sovrano, è la monarchia a essere messa in discussione