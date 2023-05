Lombardia | ass Mazzali | ' bando da 30 mln per riqualificare e realizzare strutture ricettive'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 4 maggio 2023) Milano, 4 mag. (Adnkronos) - Unda 30 milioni di euro che Regionededica alla riqualificazione e realizzazione di alberghi egestite in forma imprenditoriale, inclusi rifugi, ostelli e campeggi. I contenuti dell'iniziativa sono già disponibili sul bollettino ufficiale Regione(Burl) e sui portali regionali www.bandi.regione..it e www.fesr.regione..it, dove possono già essere presentate le domande. "La Regione offre questa importante opportunità per ammodernare o costruire 'ex novo', cuore del turismo lombardo -commenta l'assessore al Turismo, Marketing territoriale e Moda della Regione, Barbara-. Con ...