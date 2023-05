Logistica | lunedì vertice a Palazzo Mosti Mastella | “Serve percorso comune”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 4 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Ho promosso e condiviso con il presidente della Provincia di Avellino Buonopane, il presidente della Provincia di Benevento Lombardi e il collega sindaco di Ariano Irpino Franza la necessità di un incontro con i presidenti delle Asi e aperto a Confindustria e sindacati per unsulla, evitando inutili e dannose guerre di campanile“. Ad annunciarlo è il sindaco di Benevento Clementeche ha promosso permattina a, alle 10, una riunione sull’alta capacità Napoli-Bari e in particolare sulla piattaformaUfita e sullo scalo merci di Ponte Valentino. “Sono sicuro che le due infrastrutture possano coesistere, quindi il nostro obiettivo è ottenere per entrambe il ...