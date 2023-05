Lo tsunami delle banche regionali non è ancora finito Dopo First Republic la nuova vittima è Pacific Western

Leggi su affaritaliani

(Di giovedì 4 maggio 2023) Il vicepresidente della vigilanza della Federal Reserve, Michael Barr, ha affermato che il fallimento della Silicon Valley Bank (SVB) è stato un esempio di cattiva gestione e di scarsa supervisione da parte dei supervisori della Federal Reserve che “non hanno avvertito appieno la portatavulnerabilità man mano che la Silicon Valley Bank cresceva in dimensioni e complessità e non hanno preso misure sufficienti per garantire che la Silicon Valley Bank risolvesse rapidamente quei problemi”. Segui su affaritaliani.it