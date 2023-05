Lo stragista 13enne di Belgrado | “Sono uno psicopatico che ha bisogno di calmarsi”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 4 maggio 2023) Ora è in una istituzione sanitaria per la cura di minorenni il ragazzo di 13 anni che ieri ha fatto irruzione in una scuola primaria diuccidendo nove persone e ferendone altre sette. Interrogato dopo l’arresto l’adolescente, i cui genitoristati entrambi arrestati, ha detto alla polizia di ritenersi “unoche hadi”. Il capo della polizia della capitale serba Veselin Milic ha riferito alcune dichiarazioni fatte ieri dal ragazzino. Milic, in dichiarazioni alla tv pubblica serba Rts, ha confermato che è stato lo stesso ragazzo a chiamare la polizia informandola di quello che aveva compiuto nella scuola Vladislav Ribnikar del quartiere centrale di Vracar, dove sparando con una pistola di suo padre ha ucciso otto allievi e una guardia giurata. Gli alunni uccisi, ...