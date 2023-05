Lo stile di Victor Osimhen

Leggi su gqitalia

(Di giovedì 4 maggio 2023)ha conquistato Napoli e non solo. L'attaccante nigeriano, arrivato nel campionato italiano dal Lille per la cifra record di 80 milioni, è stato sicuramente l'uomo simbolo dello scudetto. Un anno impeccabile se parliamo delle prestazioni in campo: 21 gol e 5 assist con ancora 6 partite da giocare in campionato, più le 5 reti in Champions League che hanno trascinato il Napoli al suo primo e storico quarto di finale. Maè amato non solo per l'incredibile apporto che sta dando in questa stagione, ma anche per il suofuori dal campo. La mascherina, che è stato costretto a indossare in seguito a una brutta frattura allo zigomo rimediata nel 2021, e i suoi capelli biondi ossigenati sono diventati ormai un simbolo che la città di Napoli ha accolto e declinato in mille sfaccettature. Da mesi i ...