Lo scudetto è l' ultimo tassello della Napoli Renaissance

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 4 maggio 2023) Ovunque ti giri, dappertutto vedi. E poi arriva pure lonel calcio, atteso dagli anni del Signore: tutto ora, tutto qui. Lasposta a sud il baricentrocoolness rispetto alla Milano post Expo: chi non c’era arrivato dagli altri affluenti, ora - e per qualche mese - non potrà evitare il profluvio di servizi televisivi, feste di piazza, richiami in cronaca, francobolli con l’annullo, apologie internazionali per i fenomeni stipendiati dal produttore Aurelio De Laurentiis, che hanno finalmente conquistato il terzodopo un primo match point andato a vuoto. “Se non è un giorno è l’altro”, dicevano nel Golfo, come un neonato trascorsi i nove mesi di gestazione: circa gli stessi di un campionato di calcio di Serie A, da quando Kvicha ...