Lo sanno tutti che Putin non sta lì | il sospetto degli 007 | chi c' è dietro l' attacco

Leggi su iltempo

(Di giovedì 4 maggio 2023) Chi c'èl'di droni al Cremino - in particolare sopra la cupola del Senato russo - e a Vladimir? L'Ucraina, gli Stati Uniti come sostenuto dalla Russia, o si tratta di un episodio di "false flag", un atto orchestrato da Mosca? Alla prima ipotesi risponde un'importante fonte del ministero della Difesa britannica che, parlando con Sky news, fa notare: "Lochenon sta al Cremlino e non c'è nessun vantaggio per l'Ucraina nel colpirlo", afferma l'esponente del governo di Londra. "Tutto è possibile - afferma la fonte - ma non c'è alcun vantaggio per l'Ucraina nel farlo, non c'è alcun vantaggio militare,chenon rimane al Cremlino. Semmai l'episodio è a favore della Russia, che cerca ...