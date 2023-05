“Lo cacciano” Primo scandalo all’Isola dei Famosi | roba vietata del naufrago davanti a tutti

(Di giovedì 4 maggio 2023) Tra i naufraghi più ‘pericolosi’ per la nuova linea importa, mesi e mesi fa, da Pier Silvio Berlusconi ci sono indubbiamente Marco Mazzoli e Paolo Noise. Già rinomatamente discussi per Lo Zoo di 105, a L’isola dei2023 entrambi dovrebbero darsi una bella calmata. Soprattutto dopo l’ultima battuta a luci rosse. Almeno questo è il sentire comune del pubblico de L’isola dei2023 a fronte di quanto è accaduto nelle ultime ore. Pier Silvio Berlusconi e Mediaset prenderanno provvedimenti, come avvenne al GF Vip 7 con diversi concorrenti l’inverno scorso, oppure grazieranno Marco Mazzoli e in particolare Paolo Noise? Isola dei2023,e rischio provvedimento Prima ancora della battuta, ritenuta dalla maggioranza del pubblico obsoleta quanto di pessimo gusto, i due non hanno mancato di ...

Ila inaugurare le danze pochi minuti prima dell'inizio del programma è Enrico Papi che, ... Non ho litigato con Ilary e non midal programma ", è la puntualizzazione di Papi che, poco ...infortunio all' Isola dei Famosi eritiro. La modella Claudia Motta nei giorni scorsi è caduta su uno scoglio ferendosi e martedì ... 'Non sono normale, ma non mi' Ritirata Claudia ...

Valerio Staffelli ha consegnato il Tapiro d’oro a Enrico Papi, per le presunte tensioni tra lui e Ilary Blasi durante i primi due appuntamenti dell’Isola dei Famosi.La terza puntata del reality show di Canale 5 conferma che sono soprattutto le dinamiche esterne a ravvivare il ritmo per gli spettatori da casa. Dal Tapiro a Enrico Papi all'arrivo di Asia Argento pe ...