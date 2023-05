Liverpool – Fulham 1-0 | si parla di punti mentre Mo Salah guadagna la vittoria dei Reds dal dischetto

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 4 maggio 2023) Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Mercoledì ilha battuto ilad Anfield per 1-0, grazie a un calcio di rigore trasformato da Mohamedal 39 ‘, dopo che si riteneva che Issa Diop avesse commesso fallo su Darwin Nunez all’interno dell’area. Il gioco La gara è stata relativamente equilibrata, con ilche a questo punto ha reso le cose molto più difficili del previsto per il. La squadra di Marco Silva è stata impostata per difendere prima di tutto, giocando con 11 giocatori dietro la palla quando possibile e mantenendo gli spazi dentro e intorno all’area il più ristretti possibile. Quindi, il fatto che ilavesse meno possesso palla, che comunque non sarebbe stata una sorpresa, lo è stato ancora meno, anche se ci sono stati momenti nel ...