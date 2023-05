LIVE Udinese-Napoli 1-1 | Osimhen la pareggia | così è scudetto!

(Di giovedì 4 maggio 2023) L'ora dello scudetto. Ildi Luciano Spalletti, dopo il match point fallito in casa domenica contro la Salernitana, ha la possibilità...

Il match valido per la 33esima giornata di Serie A trae Napoli: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca Alla Dacia Arena,e Napoli si affrontano nel match valido per la 33esima giornata di Serie ...Motta CLASSIFICA SERIE A: Napoli* 79, Lazio 64, Juventus 63, Inter 60, Atalanta, Milan e Roma 58, Fiorentina 46, Bologna*, Monza e Torino 45, Sassuolo 43,* 42, Salernitana 35, Empoli* 32, ...Calciomercato.it vi offre il match della 'Dacia Arena' trae Napoli in tempo reale. Formazioni Ufficiali- NapoliUDINESE (3 - 5 - 1 - 1): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Ehizibue, ...

Pereyra recupera palla e serve Lovric che calcia da fuori: Meret è attento e respinge. 28' - Il Napoli fatica a calciare in porta, l'Udinese arriva sempre prima sulle seconde palle. 24' - OSIMHEN!Finisce il primo tempo alla Dacia Arena, dove l’Udinese conduce 1-0 dal 13esimo minuto grazie al gol di Lovric. Il Napoli era partito bene, pressando i bianconeri poi il vantaggio della squadra di ...