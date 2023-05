LIVE Udinese-Napoli 1-0 | Lovric gela i tifosi azzurri | ma con un pari è scudetto

Alla Dacia Arena, contro l', il Napoli cerca il punto che certeficherebbe lo storico terzo Scudetto azzurro. Dai ventimila tifosi al seguito della squadra in Friuli, ai 50 mila e rotti che hanno riempito il Maradona per ...Il match valido per la 33esima giornata di Serie A trae Napoli: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca Alla Dacia Arena,e Napoli si affrontano nel match valido per la 33esima giornata di Serie ...... PRIMO TEMPO 0 - 0 SQUADRE IN CAMPO- NAPOLI: Tutto pronto alla Dacia Arena, dove al Napoli basta un solo punto per conquistare il suo terzo storico scudetto, contro un'che proverà a ...

16' - Serpentina centrale di Olivera che supera Ehizibue che lo stende: fallo e giallo. 13' - GOL DELL'UDINESE! Udogie appoggia in area per Lovric che, colpevolmente lasciato da solo dalla difesa del ...È un tripudio azzurro Napoli mentre la città attende di poter festeggiare il terzo scudetto della sua storia. Bandiere e striscioni in ogni angolo delle strade, i clacson delle auto e dei motorini che ...