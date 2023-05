LIVE Udinese-Napoli 1-0 al 45' | Lovric gela i tifosi azzurri | ma con un pari è scudetto

Il match valido per la 33esima giornata di Serie A trae Napoli: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca Alla Dacia Arena,e Napoli si affrontano nel match valido per la 33esima giornata di Serie ...11' - Elmas regala palla all'fuori area. Walace recupera alto e calcia: Rrahmani fa muro. 8' - Sugli sviluppi del corner Di Lorenzo stacca di testa, nessun problema per Silvestri che blocca. ...- Segui con noi di 100x0100Napoli la diretta testuale di- Napoli, 33esima giornata del campionato di Serie A. 32' - Colpo di testa di Osimhen su cross di Elmas, la palla esce di poco ...

Udinese-Napoli, il risultato in diretta LIVE Sky Sport

45' - L'arbitro assegna un minuto di recupero. 44' - L'Udinese continua ad attaccare e il Napoli fa fatica a trovare in sincronismi giusti. Non un gran primo tempo per gli azzurri. 42' - Buona traccia ...(Adnkronos) – Quartieri spagnoli in fermento per Udinese-Napoli. Un fiume di gente in strada mentre gli azzurri cercano il punto decisivo per lo scudetto.