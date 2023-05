LIVE Civitanova-Trento 2-2 | Finale Superlega volley 2023 in DIRETTA | D’Heer trascina il match al tie break!

Leggi su oasport

(Di giovedì 4 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23-25 Murooooooooooooooooooooooo Podrascaniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin! Si va al tieChe cuore! 23-24 Primo tempo23-23 Diagonale di Yant da zona 4 22-23 Mano out Dzavoronok da zona 4 22-22 Diagonale vincente di Dzavoronok da zona 4 22-21 Primo tempo Chinenyeze 21-21 Errore al servizio21-20 Primo tempo Chinenyeze 20-20 Vincente Lavia sulle mani del muro da zona 4 20-19 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeee Zaytseeeeeeeeeeeeeeeeev 19-19 Primo tempo Chinenyeze 18-19 Out l’attacco di Zaytsev da zona 2 18-18 In rete il primo tempo di Podrascanin 17-18 Errore al servizio16-18 Errore al servizio16-17 Errore al servizio15-17 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee ...