Liti condominiali | le più diffuse e come evitare il contenzioso

(Di giovedì 4 maggio 2023) Ogni cittadino che vive o ha vissuto in un condominio sa quanto siano ricorrentie controversiedovute ai motivi più disparati. Le statistiche in tal senso indicano che una causa ...

Per cercare di andare incontro ai moltissimi cittadini che si trovano ad affrontare il Consiglio Nazionale del Notariato ha messo a punto una guida con consigli utili e pratici per Ma sul totale di circa 2,5 milioni di cause civili, che si sono comunque ridotte del 5,4% rispetto al 2021, quelle generate da contrasti e da tra vicini di casa rappresentano ancora

