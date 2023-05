L’Istituto Zooprofilattico di Portici apre le porte alla XIV edizione delle Fattorie Aperte

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 4 maggio 2023) Lerappresentano un’opportunità per scuole, famiglie e visitatori di scoprire il lavoro svolto dalnel settore dell’agricoltura, dell’allevamento e della sicurezza alimentare. Le attività didattiche proposte coinvolgeranno gli ospiti in un percorso di apprendimento interattivo, grazie al quale sarà possibile conoscere da vicino gli animali, i processi produttivi e le metodologie di controllo della qualità degli alimenti. Un progetto promosso dall’assessorato all’agricoltura della Regione Campania che coinvolge bambini e ragazziscuole che potranno così vivere un’esperienza educativa unica e coinvolgente, che valorizza la conoscenza del territorio esue risorse ma che approfondirà anche argomenti come l’agricoltura sostenibile, la biodiversità e la valorizzazione ...