L' iPhone sopravvive dopo una caduta da 4mila metri | il volo è da brivido

(Di giovedì 4 maggio 2023) In caso di lancio con il paracadute, è consigliabile ricordarsi di togliere tutti gli oggetti dalle tasche, a partire dallo smartphone. Una regola che non dimenticherà più lo skydiver Hatton Smith, che ha pubblicato sul social network TikTok un video che mostra la terribile avventura capitata al...

Lo skydiver Hatton Smith ha pubblicato su TikTok il video di un lancio, senza rendersi conto che il suoera rimasto in tasca e si è liberato pochi minuti dopo il lancio dall'aereo, volando per più di 4 mila metri a una velocità media di 160 km orari. Sorprendentemente, una volta a terra il ...da un lato a Teams di Microsoft e dall'altro a Slack nelle organizzazioni informali. È ... Offerte Speciali Sconto pazzesco del 22% per14 da 256 GB, solo 899 19 Apr 2023 Amazon sconta ...Innamorarsi sull'vedendosi cinque volte all'anno sarà presto catalogato tra i disturbi ... Sesso: le regole per salvare la coppia dal tradimento (parola di esperta!) X 4) L'amoresenza ...

iPhone sopravvive a una caduta da 4 mila metri: il video Adnkronos

(Adnkronos) - Lo skydiver Hatton Smith ha pubblicato su TikTok il video di un lancio, senza rendersi conto che il suo iPhone era rimasto in tasca e si è liberato pochi minuti dopo il lancio dall'aereo ...Attualmente Apple propone EarPods al prezzo di 19 euro sia nella versione con connettore Lightning che nel modello con jack cuffie da 3,5mm. In passato gli inconfondibili auricolari bianchi con cavo ...