...di Emma Conti interpretata daValle Diana Novak è davvero Alice Cosa nasconde Petra (Francesca Cavallin) Nei panni della mamma di Emma c'è Paola Pitagora . L'attrice, in un'...... a cui è rimasta molto legata): in un'data nelle scorse settimane, ha detto che capisce ... quelli che rappresentano il monarca negli impegni ufficiali: ci sarà dunque la principessa, ......detto o fatto attorno alla Famiglia Reale ed è proprio per questo che in queste ore spiccano alcune dichiarazioni della Principessa. La donna, sorella del sovrano, ha rilasciato un'...

L'intervista ad Anna Kendrick: "Porto al cinema una relazione tossica" ilGiornale.it

A pochi giorni dall’incoronazione di re Carlo III la principessa Anna, sorella del sovrano, si è scagliata contro il fratello: ecco cosa sta ...In un'intervista alla vigilia dell'Incoronazione, la principessa Anna se la prende con Carlo, che vuole snellire la monarchia: «Siamo già troppo pochi» ...