L’inquinamento dell’aria uccide 1200 bambini e adolescenti all’anno | l’ultimo report lo dimostra

(Di giovedì 4 maggio 2023) “Agire ora, raggiungere lo zero netto di emissioni di gas a effetto serra entro il 2025 e arrestare la distruzione degli ecosistemi oceanici e terrestri e la perdita di biodiversità”: questa è l’ambiziosa seconda richiesta di noi di Extinction Rebellion ai governi. Con le proprie azioni XR richiama alle proprie responsabilità i governi nazionali e le amministrazioni a ogni livello: esse hanno il dovere di proteggere i propri cittadini dagli effetti più drammatici della crisi climatica con fatti concreti e non solamente a parole. Infatti a livello teorico l’Unione Europea si è posta obiettivi di mitigazione stringenti (riduzione delle emissioni di almeno il 55% entro il 2030 e raggiungimento della neutralità climatica entro il 2050), e con il Piano d’azione dell’Ue – “Versozero per l’aria, l’acqua e il suolo” – si è impegnata a ridurre entro il 2030 di ...