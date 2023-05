Linea d’Ombra | per la seconda giornata ospite Carolina Crescentini

Leggi su zon

(Di giovedì 4 maggio 2023) Domani (venerdì 5 maggio)al Teatro Augusteo a Salerno del progetto spin off diFestival il “Media Education Factory 4.0” realizzato nell’ambito del CIPS – Cinema e Immagini per la Scuola, il Piano nazionale di educazione all’immagine per le scuole promosso dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. Dopo il taglio del nastro di questa mattina (giovedì 4 maggio) con i primi 500 studenti in sala con la proiezione del film “La paranza dei bambini” di Claudio Giovannesi e il focus sul game design con Manuel Moavero, incontro realizzato in collaborazione con il Comicon, domani s’inizia alle 10 con la proiezione del film “Yaya e Lennie – the walking liberty”, regia di Alessandro Rak. Un inno alla natura e alla libertà in una grande storia di amicizia che ...