L’incubo del papà di Masha estradato da Minsk | in cella mi hanno sbattuto la testa al muro e preso a calci in petto

(Di giovedì 4 maggio 2023) Dopo mesi di silenzio, Vladimir Bilienko – l’avvocato deldi, Aleksei Moskalev – torna a parlare del suo assistito. Su cui – sostiene il legale che da settimane non riusciva ad avere sue notizie – lancia l’ultima allarmante novità. L’uomo, denuncia il suo difensore, condannato a due anni di carcere con l’accusa di discredito ripetuto delle forze militari russe, è statoin Russia dalla Bielorussia, e si trova ora in un carcere di Smolensk. Un’odissea fatta di violenza cieca, che l’ultimo capitolo giudiziario – e punitivo – continua a raccontare senza lasciar intravedere neppure un minimo spiraglio su una possibilità d’uscita… Russia, ildidalla Bielorussia Nessuna via di fuga dalper l’uomo, neppure quando – dopo la ...

...cambiano quando si parla di cose più serie come'attuazione... In una lettera inviata dall'ANCI ('associazione dei Comuni ...culturale (in senso ampio) che va oltre il solito indice DESI daQuellaprimo maggio doveva essere una serata di divertimento da ... due di Torino e quattro di Modena, si è rivelata una ...'intervento dei carabinieri, chiamati dai rapinati, ha permesso ...incombe già sulla regione. Il primo drammatico impatto ... come pare, i combattimenti nella capitale e in molte zone...