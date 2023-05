L' incoronazione di Carlo III | tutto quello che c' è da sapere

(Di giovedì 4 maggio 2023) Sabato 6 maggio 2023 è il gran giorno die Camilla, ufficialmente re e regina. Qui vi raccontiamo, in diretta streaming da Londra, l'. Dalla parata alla cerimonia a Westminster Abbey, con tanto di retroscena e curiosità

La cerimonia ufficiale diavviene però il 2 giugno dell'anno successivo presso l'... la corona passa ufficialmente al figlio, reIII'Speciale Ulisse: il piacere della scoperta " La corona dei Windsor', trasmesso da Rai1 e dedicato all'diIII d'Inghilterra, ha vinto gli ascolti della prima serata di ieri con 2.906.000 telespettatori e il 16,9% di share. Su Canale 5 la serie 'Luce dei tuoi occhi' ha ottenuto 2.823.L'evento, come anticipato, si potrà seguire in diretta tv anche in Italia . Il nostro Paese, d'altra parte, da giorni sta seguendo i preparativi, passo dopo passo: se ne parla ovunque, da Serena ...

Re Carlo incoronazione, la corona di Sant'Edoardo allargata per il re: quanto pesa e perché il sovrano potrà t ilmessaggero.it

Quando si terrà l’incoronazione di Re Carlo III Qual è la data e l’orario della cerimonia Si tratta di un evento molto atteso e di portata planetaria, che verrà seguito dalle tv di tutto il mondo.A distanza di settant’anni da quel 2 giugno 1953 quando fu incoronata Elisabetta II, le porte dell’Abbazia di Westminster si aprono per incoronare Carlo III, il più anziano erede al trono britannico, ...