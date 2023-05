Libia | Meloni incontra Haftar e conferma il sostegno all' azione dell' Onu

Leggi su agi

(Di giovedì 4 maggio 2023) AGI - Il presidente del Consiglio, Giorgia, hato a palazzo Chigi per circa due ore l'uomo fortea cirenaica, il generale libico Khalifahato ilall''Onu per la ripresa di un processo politico che porto laa elezioni presidenziali e parlamentari entro la fine'anno. Il colloquio è servito per uno scambio di opinioni su alcuni temi, in particolare la crescita senza precedenti del fenomeno migratorio verso l'Italia.è arrivato mercoledì a Roma per proseguire il dialogo sulla stabilizzine nel Nord Africa, mentre il premier è stato a Tripoli il 28 gennaio. Il ...