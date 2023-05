Libia | generale Haftar a Palazzo Chigi da Meloni

(Di giovedì 4 maggio 2023) Illibico Khalifa Belqasimè arrivato aper incontrare la premier Giorgia, in questi giorni a Roma per una serie di incontri, ieri sera ha avuto un ...

Illibico Khalifa Belqasim Haftar è arrivato a Palazzo Chigi per incontrare la premier Giorgia Meloni. Haftar, in questi giorni a Roma per una serie di incontri, ieri sera ha avuto un colloquio ...... la presenza del gruppo russo Wagner in, un dossier su cui premono anche gli Stati Uniti, ... dove Haftar è stato accusato di appoggiare le forze golpiste delMohamed Hamdan 'Hemeti' ...... ha continuato, evocando scenari anche peggiori di quelli visti in Siria,e Yemen se non si ... La situazione umanitaria è cosi grave che il segretariodell'Onu, Antonio Guterres, ha ...

Il generale Haftar a Roma: oggi l’incontro con Meloni Il Sole 24 ORE

Nella serata di ieri, mercoledì 3 maggio, il generale libico Khalifa Haftar ha incontrato a Roma il Ministro degli Esteri e vice Presidente del Consiglio Antonio Tajani. Oggi, giovedì 4 maggio, previs ...Il generale della Cirenaica è a Roma, dove ieri ha incontrato Tajani e oggi potrebbe essere ricevuto da Meloni. Ecco come è ritornato a essere di fatto uno degli interlocutori decisivi nel paese ...