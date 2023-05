Liberta' di stampa | l' Italia risale e supera gli Usa

I conflitti, la propaganda del potere, le fake news, l'intelligenza artificiale e le piattaforme online sono le principali sfide poste alla' diche quest'anno si trova ad affrontare anche "un'aumentata aggressivita' del potere in numerosi Paesi e un'animosita' crescente nei confronti dei giornalisti sui social e nella ...Senza troppi giri di parole la libertà diè sempre più minacciata e ostacolata. A dircelo sono è Reporter senza Frontiere con il World Press Freedom Index 2023 che valuta le condizioni ambientali in cui opera il giornalismo nel mondo. "...Il commento 'La libertà di informare diventa un atto di resistenza', scrive nel giorno in cui si celebra la giornata mondiale della libertà di. "Un famigerato razzista". Rula Jebreal vomita ...

Giornata della libertà di stampa, l'Italia risale e supera gli Usa Agenzia ANSA

I conflitti, la propaganda del potere, le fake news, l'intelligenza artificiale e le piattaforme online sono le principali sfide poste alla liberta' di stampa che quest'anno si trova ad affrontare ...che classifica il Marocco al 144° posto su 180 paesi nel suo 'Global Press Freedom Index 2023', il rapporto sulla libertà di stampa nel mondo. Accusati di subire "pressioni" da parte delle autorità e ...