Levi | Iliad | eSIM a brevissimo Trasparenza e qualità ci premiano ancora di più del prezzo

Troppi anche percome ha sottolineato l'ad della filiale italiana dell'operatore francese Benedettoche ieri ha presentato la nuova offerta business cheha lanciato sul mercato. Non ...... ha detto Benedetto, amministratore delegato di, a Milano nel corso di un incontro con la stampa. 'Con il lancio di iliadbusiness ci posizioniamo sul mercato con tariffe chiare e semplici,...'Oggi non c'è niente di concreto - precisa- stiamo andando avanti per la nostra strada'. I rimborsi I casi sono indicati nella carta dei servizi di. Per la sospensione, in assenza di ...

Benedetto Levi, AD Iliad Italia: “presto arriveranno le nostre eSIM” TuttoAndroid.net

Iliad lancia l'offerta iliadbusiness con lo spot “Un pensiero in meno. Budget pubblicitario 2023 in crescita di oltre il 20% ad oltre 20 milioni di euro ...Iliad ha fatto luce sul down che ieri hanno colpito il gestore di telefonia. «Ci scusiamo con coloro che sono stati impattati dal disservizio, in quanto la qualità delle reti è ...