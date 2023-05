L’estetica Old Money | il trend che rievoca il vintage

Leggi su lifeandpeople

(Di giovedì 4 maggio 2023) Life&People.it Si chiama OldStyle ed è undifficile da ignorare: da Instagram a Tik-Tok fino a Pinterest, le bacheche dei maggiori social sono invase dall’hashtag #Old, un fenomeno di estetica in auge nell’ultimo anno che vede affondare le sue radici molto più indietro. Scopo ultimo del fenomeno: riportare in auge tutti i dettami di un’estetica passata, per (ri)abituarci a vestire. Cos’è l’OldStyle e a chi si ispira? Oldè sinonimo di ricchezza, quella vera. L’Oxford English Dictionary dà di Olduna definizione precisa: «ricchezza che appartiene ad una famiglia da generazioni, ereditata»; in contrapposizione all’idea di “New” e di self made dunque, quel tipo di ricchezza che invece, col sudore ...