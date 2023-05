L’Esercito italiano compie 162 anni | le celebrazioni a Roma

(Di giovedì 4 maggio 2023) Sono passati 162da quel lontano 4 maggio 1861 quando, a Torino, l’allora Ministro Manfredo Fanti decretò la nascita del. Ledell’versario si sono tenute stamattina ain una Piazza del Popolo allestita per l’occasione, con la partecipazione del presidente del Senato, Ignazio La Russa, dei capi di Stato Maggiore del, Pietro Serino, e della Difesa, Giuseppe Cavo Dragone, e del sottosegretario di Stato alla Difesa, Sen. Isabella Rauti. I festeggiamenti in piazza del Popolo sono stati preceduti dalla deposizione di una corona d’alloro al Sacrario dei Caduti nel cortile d’onore di Palazzo Esercito. Ad aprire l’evento, il lancio del tricolore con un paracadutista davanti alle autorità presenti e agli spettatori di ...

Dune - Parte Due: Il Primo Trailer Ufficiale indel Film ...'attrice, interprete della principessa Irulan , manifesta i ... il giovane Paul sta formando il suoin cerca di vendetta ...Non solo munizionamenti, ma anche nuove risorse e poligoni per'addestramento:invoca nuovi fondi di fronte a finanziamenti e bilanci definiti "inadeguati". Si fa largo anche in Italia'idea di dirottare i fondi del Pnrr per aumentare gli investimenti nella ......'exportverso il gigante asiatico è aumentato da 12,9 ...'Italia è ancora ad oggi'unico Paese del G7 ad aver aderito all'... comandante in capo dell'autoproclamatonazionale ...