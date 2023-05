L’emozione di Spalletti | l’urlo scudetto e le lacrime per il fratello | VIDEO

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 4 maggio 2023) Sonodi felicità per Luciano, in grado di portare il Napoli sul tetto d’Italia. Gli azzurri sono ufficialmente campioni dopo il pareggio in trasferta contro l’Udinese, la sfida alla Dacia Arena si è conclusa 1-1 con il pareggio di Osimhen. “Dovrei riuscire a fermarmi un attimo, ma sto già pensando al lavoro da fare. Vedere i napoletani sorridere èpiù grande, sono loro che me la trasferiscono attraverso la loro felicità. Avevo il sentimento di una città intera sulle spalle, ora so che molte persone potranno superare i momenti duri della loro vita ripensando a questo momento, era una responsabilità enorme e ora mi sento più rilassato”, le parole di. “Il primo obiettivo era tenere il Napoli costantemente in Champions, noi lo abbiamo fatto anche se uscendo dal torneo siamo stati ...