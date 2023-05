“Lei con una donna? Nessun problema” La conduttrice tv più amata al fianco della figlia

(Di giovedì 4 maggio 2023) In questi ultimi giorni si è parlato molto dell’orientamento sessuale di Chiara Capitta,di un noto volto televisivo italiano. Parliamo infattiterzogenita di Lorella Cuccarini, impegnata lavorativamente negli ultimi mesi all’interno di Amici di Maria De Filippi.giovane Chiara sappiamo che è molto appassionata di calcio, difatti gioca nella Roma Calcio Femminile. Adesso però si è anche lasciata andare a confessioni riguardo la sua vita privata. La Capitta ha infatti risposto su Instagram, negli scorsi giorni, alla domanda di un utente, il quale le domandava se le fosse mai capitato di innamorarsi di una. Chiara ha dichiarato: “Non ho mai amato le etichette. Una persona mi interessa per com’è, indipendentemente dal genere. In generale potrei innamorarmi di un ragazzo così come di una ...

Così come è vero che il loro matrimonio, organizzato dal fratello di, è avvenuto quando... E che spesso veniva 'curata'sostanze che oggi sappiamo essere anche nocive. Vero è anche il loro ...... anche se "spezzata", grazie alla quale ha anche avuto modo di lavorare per Business 24il ... A spiegare i motivi è statastessa in occasione di un'intervista al settimanale Oggi . " Ho scelto ...In seguito suo padre, un medico, l'ha convinta a sottoporsi a un intervento chirurgico correttivo, promettendole che sarebbe rimastodurante la procedura: " Ero terrorizzata dall'operazione ...

Andrea Giambruno, il compagno di Giorgia Meloni: «Stare con lei Ho qualche vantaggio. Il video a Palazzo Chig ilmessaggero.it

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...Dal 2016 anno del terremoto ad oggi non si è, a nostro avviso, riscontrata quella continua e pressante attività di sensibilizzazione di tutte le istituzioni regionali e nazionali preposte ai finanziam ...