Lecco | esperto di piante officinali mangia un fiore velenoso | morto dopo due giorni di agonia

(Di giovedì 4 maggio 2023) Undiselvatichedi 56 anni èduedia causa di un’intossicazione alimentare. Stefano Bonacina, questo il suo nome, ha infatti scambiato erbe velenose per denti di leone, ovvero il tarassaco, che sono invece commestibili. Pocoaverle consumate, cotte insieme ad alcune verdure, Bonacina – scrive il Giorno – ha accusato un forte malessere, con nausea e problemi di stomaco e intestinali. Poi il ricovero al Pronto soccorso dell’ospedale di Merate e il trasferimento d’urgenza nel reparto di terapia intensiva dove le condizioni di salute dell’uomo sono peggiorate ulteriormente, fino al suo decesso nella notte. Non è stata disposta alcuna autopsia, né altri accertamenti sono necessari, poiché le cause ...

(Prima Lecco) Sconcerto per la morte di Stefano Bonacina a soli 56 anni Una scomparsa improvvisa che ha messo in ginocchio un'intera comunità. A Calolzio è arrivata violenta, inaspettata, dolorosa ...in provincia di Lecco. Era molto conosciuto in paese, dove svolgeva anche il ruolo di allenatore dell’A.C.D. Calolziocorte, squadra di calcio militante nel campionato di Promozione. Stefano, che pare ...