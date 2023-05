Lecce-Verona | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 4 maggio 2023) Gara valida per la trentaquattresima giornata del campionato italiano di Serie A 2022/2023. Sfida salvezza ad altissima tensione visto che i padroni di casa non hanno ancora raggiunto la salvezza e gli ospiti rischiano seriamente di mancarla.si giocherà domenica 7 maggio 2023 alle ore 15 presso lo stadio Via del mare.: LE(4-3-3): Falcone, Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Pezzella, Gonzalez, Hjulmand, Blin, Banda, Caesay, Strefezza. All. Baroni(3-5-2): Montipo’, Dawidowicz, Hien, Magnani, Faraoni, Tameze, Abligaard, Lazovic, Duda, Verdi, Gaich. All..ZaffaroniIN TV Il match sarà visibile in diretta su Dazn domenica 7 maggio 2023 ...