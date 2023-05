Le zanzare stanno tornando | 2 rimedi naturali che sono una bomba per alleviare le fastidiose punture

(Di giovedì 4 maggio 2023) Conosci questi 2perla sensazione di fastidio, bruciore e prurito delledi? L’arrivo della bella stagione è un evento che tutti attendono con tanta ansia. Non solo perché, durante questo momento dell’anno, si ha la possibilità di staccare la spina dalla classica quotidianità e trascorrere qualche giorno insieme alla famiglia in vacanza, ma anche perché si respira aria di libertà. Duecontro ledelle(grantennistoscana.it)Se da una parte, però, è davvero impossibile contare sulle dita di una mano tutti i benefici dell’estate, dall’altra non si può fare a meno di sottolineare qualigli svantaggi di questa stagione. Non solo, quindi, sudore e ...

... informa una nota della Loggia, sono previsti interventi per uccidere leadulte nelle aree ... Al momento siattendendo indicazioni da Ats Brescia che, a sua volta, deve recepire le ...Inoltre, in caso di infestazioni gravi, sono previsti interventi per uccidere leadulte ... Al momento siattendendo indicazioni da Ats Brescia che, a sua volta, deve recepire le ...L'essere umano è il protagonista indiscusso dei cambiamenti climatici in atto e questi... Lecolpiscono a quote sempre più alte e alcuni esemplari un tempo ''esotici'' oggi sopravvivono ...

Le zanzare stanno tornando: 2 rimedi naturali che sono una bomba ... Grantennis Toscana

Le zanzare sono manipolate con un batterio che limita la capacità degli insetti di trasmettere il virus della dengue: se ne produrranno 5 miliardi l’anno ...Epidemie Un’epidemia di dengue, malattia trasmessa dalle zanzare, ha causato più di quaranta vittime in Argentina. Più di 60mila persone sono state infettate. Nelle... Leggi ...