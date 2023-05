“Le tue piccole” è il nuovo singolo del cantautore ferrarese Francesco Brunelli

(Di giovedì 4 maggio 2023) Una storia narrata da un punto di vista e ascoltata da un punto differente. , in arte Goji, un brano dal sound electro-pop, già disponibile nei principali store. Il brano è un racconto, una storia narrata da un punto di vista e ascoltata da un punto differente. Siamo esseri sorprendentemente potenti. Abbiamo la capacità di creare e distruggere mondi. Abbiamo la capacità di essere tristi o felici. Abbiamo la capacità di creare barriere, lame, e castelli. Abbiamo la possibilità di essere liberi. Tu cosa vorresti? La scelta dell’ascoltatore è nelle tue mani, buon viaggio amico/a mio/a.In una famiglia cresciuta a pane, Lucio Dalla, Lucio Battisti e con un padre che suonava la batteria non poteva che crescere un figlio che amasse la musica e venisse profondamente influenzato fin da bambino da quei suoni, quelle parole – pesate, curate e cantate – per riuscire ad arrivare al cuore delle ...

Goji lancia “Le tue piccole” e racconta la fine di un amore da due punti di vista differenti All Music Italia

