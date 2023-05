Le Petit Piaf | la recensione | una piccola fiaba canterina ambientata in un paradiso esotico

(Di giovedì 4 maggio 2023) La nostradi Leloda la qualità e la grazia dellafrancese diretta e interpretata da Gérard Jugnot, incentrata su un bambino creolo che sogna di fare il cantante. Canta che ti passa, dice un vecchio detto. Questo è ciò che prova a fare Nelson, un bambino di dieci anni dall'ugola d'oro paralizzato dalla timidezza e dal timore di deludere la madre single, che lo cresce tra mille sacrifici con l'aiuto della nonna. Nelson sogna di fare il cantante e spinto dagli amichetti Mia e Zidane, due fratellini senza fissa dimora, decide di iscriversi al concorso "Star Kids", che gli permetterà di diventare famoso e comprare una casa per sé e per gli amichetti. Adesso gli manca solo un preparatore vocale che troverà nell'ombroso Pierre Leroy, cantante parigino giunto …

Le, da oggi al cinema distribuito da No. Mad Entertainment, è il classico film per famiglie che non brilla per originalità, ma dosa con sapienza ingredienti tradizionali dando vita a una ...Vincitore del Premio del Pubblico al Festival Cinéma et Musique de Film de la Baule 2021, Leè una favola musicale caratterizzata da toni leggeri e semplici, che ha il suo forte appeal ...3 4/05 Do ut des 4/05 Il Grande Male 4/05 Alice, darling 4/05 La quattordicesima domenica del tempo ordinario 4/05 Le4/05 Maurice - Un topolino al museo 4/05 Creature di Dio 4/05 Dark ...

Da Le Petit Piaf a Whiplash, le storie luminose di chi fa emergere i talenti MYmovies.it

Programmazione completa delle uscite nelle sale cinematografiche di provincia di Salerno (Salerno). Consultabile gratuitamente online, oltre 3000 cinema in tutte le città e comuni d'Italia. Orari, fil ...«Non è la piuma che fa volare Dumbo, ma è grazie alla piuma che lui trova il coraggio per volare», dice Pierre Leroy, il mentore di Le Petit Piaf. È un cantante di successo un po’ in declino che ...