Le notti magiche di Gualtieri | il giallo della bionda con lui | Guarda

(Di giovedì 4 maggio 2023) Perché perché la domenica mi lasci sempre sola per andare a vedere la partita di pallone?, cantava Rita Pavone. Sembra un secolo fa visto che oggimogli, fidanzate, amanti e amiche affollano ogni settimana tribune vip e spalti. Insomma, allo stadio ci vanno pure loro, poi se interessate al calcio o a controllare il partner non si sa. Galeotto fu lo stadio Olimpico per Francesco Totti e Noemi Bocchi quando ormai il matrimonio con Ilary era finito, e ora altri scatti mostrano il sindaco di Roma, Roberto, tifosissimoMaggica, accanto a unamisteriosa e, nella fila davanti, proprio Totti e Daniele De Rossi che parlano fitto. Una cosa è certa: la signora, finlandese, non è la moglie del sindaco, Valentina. La quale, a questo punto, potrebbe giustamente chiedere al marito: “Perché mi lasci sempre sola per andare a ...

... passano pomeriggi sui campi da calcio insieme ai propri coach per cercare di migliorare sempre di più e per sperare in un giorno di vivere quelle emozioni, quellein atmosfere da ...Scansiamo gli equivoci: il calcio italiano ha dei problemi . Seri, strutturali, di contenuto. Un Paese che vive diha saltato per due edizioni consecutive la competizione più importante a livello planetario del mondo dello sport . Un Paese che per 12 anni, dall'Inter di Mourinho alla Roma… ...La partita segue le emozioni degli spalti, in un clima da. I rossazzurri spingono subito forte, soprattutto con De Luca e Sarao. La manovra degli etnei si sviluppa principalmente sulle ...

Notti magiche al Vaticano: scopri le aperture serali dei Musei Vaticani GBOPERA

L’ultimo appuntamento è affidato al duo formato da Margherita Lavosi e Cristian Ferlito che portano sul palcoscenico “Karioca: storie e suoni di incontri”. Margherita Lavosi e Cristian Ferlito arrangi ...Stelle cadenti, eclissi lunare e congiunzioni: così il cielo si trasforma nel palcoscenico di spettacoli mozzafiato.