Le mostre d' arte a Firenze da non perdere a maggio 2023

Leggi su tg24.sky

(Di giovedì 4 maggio 2023) Diverse lee gli appuntamenti in programma in questo mese di. (A MILANO -A VENEZIA -IN ITALIA)Gli eventiLisetta Carmi. Suonare ForteFino all’8 ottobre a Villa Bardini asi terrà la mostra “Lisetta Carmi. Suonare Forte”. Si tratta del primo appuntamento realizzato grazie all'accordo tra Fondazione CRe Intesa Sanpaolo che prevede di portare nel centro espositivo di Villa Bardini ledel progetto delle Gallerie d'Italia “La Grande Fotografia Italiana”.Reaching for the StarsFino al 18 giugno la mostra Reaching for the Stars, propone una selezione di opere dei più importanti artisti contemporanei internazionali, in programma a Palazzo Strozzi: un viaggio attraverso oltre ...